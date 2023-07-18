Объектив Sony SAL 16mm 2.8 Fisheye (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00068629
Артикул : б/у-КП32 К 2023-07-18
Причина уценки:
5-, мелкие потертости.
13 900 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз)
Фокусное расстояние постоянное
Байонет Minolta A
Фокусное расстояние 16 мм
Диафрагма f/2.8
Функции автоматическая фокусировка, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м
Код товара: 133629
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, мелкие потертости.
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, мелкие потертости.
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.