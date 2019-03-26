Описание

Превосходное качество изображения, обеспечиваемое многослойной 15,3-мегаписксельной 1-дюймовой матрицей

Прочный водонепроницаемый и в высшей степени компактный корпус

Фиксированный широкоугольный объектив ZEISS Tessar T* 24 мм F4

4K-видеосъемка с возможностью записи внутрь камеры и новые технологии стабилизации изображения

Расширенные возможности фотосъемки: выдержка до 1/32000 секунды, непрерывная съемка со скоростью до 16 к/с

ЖК-экран с поворотом на 180 градусов

Улучшенное воспроизведение цвета (в особенности телесных тонов), усовершенствованный автофокус по глазам

Гнездо для микрофона и рукоятка (VCT-SGR1) обеспечивают оптимальный комплект для съемки видеоблогов

Возможность синхронизированной многокамерной съемки с нескольких точек

Сохраняя такие качества исходной модели как ультракомпактная конструкция, защита от влаги и пыли, ударов и деформации, новая модель обеспечивает внутреннюю запись 4K-видео, оснащена ЖК-экраном с углом поворота до 180° градусов вверх и до 90° градусов вниз, который можно использовать даже под водой, и использует новые технологии стабилизации изображения при видеосъемке.

Центральными элементами RX0 II являются 15.3-мегапиксельная CMOS-матрица Exmor RS c диагональю 1” и усовершенствованный процессор обработки изображения BIONZ X, который обеспечивает улучшенное воспроизведение цвета, включая прекрасные телесные тона. Это мощное сочетание было оптимизировано с целью обеспечить молниеносное быстродействие и исключительное качество изображения при съемке как фото, так и видео в широком диапазоне чувствительности ISO 80-12800. Фиксированный широкоугольный объектив ZEISS Tessar T* 24 мм F4 с уменьшенным минимальным расстоянием фокусировки (20 см) делает камеру идеальным вариантом для съемки селфи и настольных фотографий.

Камера для любых условий съемки

RX0 II – это поистине «камера без проблем», поскольку ее можно брать с собой для съемки в самых суровых условиях. При размерах всего 59 x 40,5 х 35 мм и весе 132 г, RX0 II легко помещается в кармане и готова противостоять любым стихиям. Она водонепроницаема на глубине до 10 метров, защищена от пыли, выдерживает падение с высоты до 2 метров и нагрузку до 200 кгс.

“Целью разработки оригинальной RX0 было создание камеры, которая сделает возможными новые формы творческого самовыражения благодаря своим размерам и техническим возможностям,” говорит Йен Салмон Леганье (YannSalmonLegagneur), директор департамента маркетинга фото- и видеопродукции SonyEurope. “На этой основе мы построили новую камеру RX0 IIи добавили к ней те характеристики и функции, с которыми по нашему мнению она станет идеальной камерой для любых путешествий и будет хорошо работать как при фото-, так и при видеосъемке для самых разнообразных съемочных ситуаций и сценариев видеоблогов.”

Видео и многое другое

Камера RX0 II поддерживает внутреннюю запись 4K 30p видео с полным считыванием без объединения пикселей для сбора примерно в 1,7 раз большего объема данных, чем требуется для 4K-видео. Такой оверсемплинг уменьшает проявление муара и зазубренных линий и обеспечивает плавное высококачественное 4K-видео с исключительной детальностью и глубиной. С помощью недавно выпущенного компанией Sony мобильного приложения ImagingEdge отснятый материал можно передавать на смартфон, монтировать и легко выкладывать в социальные сети.

Камера RX0 II оснащена встроенной в корпус электронной системой стабилизации для получения устойчивого изображения даже при съемке с рук. Стабильность изображения может быть дополнительно улучшена при экспорте отснятого материала в смартфон или планшет с помощью приложения Movie Edit add-on, в котором можно обработать дополнительную информацию, собранную во время съемки, чтобы получить видео с таким же уровнем стабильности, как при съемке с внешним стабилизатором. В приложении Sony Movie Edit add-on можно использовать новую функцию интеллектуального кадрирования Intelligent Framing, которая поддерживает выбранный объект в центре кадра и устраняет искажения изображения в процессе окончательного монтажа. Можно выбирать формат изображения в зависимости от того, в какую социальную сеть предполагается выложить видео.

В числе дополнительных функций камеры RX0 II есть съемка с суперзамедленным движением Super Slow Motion со скоростью до 1000 к/с, HDMI выход для передачи 4K-видео без сжатия и параллельная запись proxy-видео. Пользователи могут использовать профиль изображения S-Log2 и функции Time Code / User Bit, чтобы получать окончательный результат, точно соответствующий их творческим замыслам.

Прецизионная фотография

Универсальность камеры RX0 II заключается в том, что наряду с возможностями видеосъемки она поддерживает множество функций для фото. Камера оснащена «антидисторсионным» затвором с выдержками до 1/32000 секунды и может снимать со скоростью до 16 к/с, чтобы уловить любое мимолетное выражение на лице объекта. По сравнению с исходной камерой RX0 улучшено воспроизведение естественных и живых телесных тонов, и дополнительно предусмотрена функция сглаживания дефектов кожи Soft Skin Effect, которая убирает небольшие пятна на коже и морщинки. В камере предусмотрены функции рейтинга и защиты, а также возможности группового просмотра изображений, снятых в процессе непрерывной съемки.

В камере RX0 II была модернизирована разработанная Sony для портретной съемки функция АФ по глазам, которая стала очень популярной у фотографов во всем мире. Улучшено быстродействие, точность и управление этой функцией, чтобы можно было еще проще снять потрясающий портрет. Простое нажатие до половины кнопки затвора фиксирует фокусировку на глазах объекта. В меню можно выбрать глаз, изображение которого будет фокусироваться (Левый / Правый / Авто), и назначить эту функцию на контекстную кнопку, что позволит пользователю сосредоточиться на композиции снимка.

Камеру можно настроить на интервальную съемку, по результатам которой можно создать потрясающее интервальное видео с помощью приложения для ПК Sony Imaging Edge.

Возможности многокамерной съемки

Приложение Sony Imaging Edge Mobile позволяет управлять группой, содержащей до 5 камер RX0 II, а специальная точка доступа (которую предполагается выпустить летом 2019 года) обеспечит управление группой до 50 камер. Модель RX0 II также совместима с проводным блоком управления CCB-WD1, который поддерживает подключение до 100 камер и управление многокамерной съемкой. Такие многокамерные системы открывают совершенно новый мир возможностей и спецэффектов для профессионального кино- и видеопроизводства.