Компактная камера Sony RX0 II
Код товара : УТ-00033429
Артикул : DSCRX0M2.CEE
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
30.5 мм (при использовании адаптера VFA-305R1, продается отдельно)
Объектив
Zeiss Tessar T* f 7.7 mm / 4.0 (24 мм в 35-мм эквиваленте; 25.2 мм при соотношении 16:9)
Оптический зум
нет
Стабилизатор изображения
электронный
Фотосъёмка
Автоспуск
10 с / 5 с 2 с / 3 или 5 последовательных кадров / с 10 с 5 с или 2 с задержкой по выбору / брекетинга снимков с 10 с 5 с или 2 с задержкой выбираемыми
Размер фотоизображения
3:2: 4800 х 3200, 3408 х 2272, 2400 х 1600; 4:3: 4272 х 3200 и менее; 16:9: 4800 х 2704 и менее; 1:1: 3200 х 3200 и менее
Баланс белого
авто; подводный авто, 8 предустановок, цветовая температура в К, фильтр, пользовательский ручной
Серийная съемка
16 кадров в секунду (режим приоритета скорости, фиксированная фокусировка / экспозиция), со следящей фокусировкой: 3.5 кадра/с
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
RAW
Формат файла
JPEG
Одновременная съемка фото и видео
Есть
Цветовое пространство
Adobe RGB
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
2х, 4х
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
H.264
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
AVCHD
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
XAVC S
Битрейт
4К и Full HD 120p: 100 или 60 Мбит/с; Full HD: от 50 до 17 Мбит/с, Proxy HD: 9 Мбит/с
Формат записи звука
Linear PCM стерео, Dolby® Digital AC-3 стерео, MPEG-4 AAC-LC 2ch
Видеосъемка
UHD 4K 30р 8 бит 4:2:0 на карту памяти, 10 бит 4:2:2 по HDMI, Full HD до 120 кадров/с, высокоскоростная съемка: до 1000 кадров/с
Минимальная освещенность
Авто: 6 люкс (выдержка 1/30 с)
Разрешение видеозаписи
1280х720
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Фокусировка
Функции автофокуса
фото: контрастный, 25 точек, определение лица / глаз; видео: только определение лиц, гиперфокальная фокусировка на заданной дистанции
Ручная фокусировка
есть, помощь: увеличение или фокус-пикинг
Матрица
Датчик изображения
1" (13.2mm х 8.8mm) датчик Exmor RS CMOS
Светочувствительность
фото: ISO 125 - 12800 с расширением до 80 - 25600; видео: ISO 125 - 12800
Соотношение сторон
3:2
Число эффективных пикселей, Мп
15.3
Прочие особенности
Особые характеристики
водозащита IPx8, погружение до 10 метров, защита от ударов: падения с высоты до 2 метров, защита от сдавливания: до 200 кгс
Дата анонса
26.03.2019
Комплектация
аккумулятор NP-BJ1, адаптер переменного тока AC-UUD12, кабель USB mciro, ремешок, защита для карты памяти, руководство
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
центрально-взвешенный, оценочный или точечный
Приоритет выдержки
есть
Ручная экспозиция
есть
Экспокоррекция
+/- 3 EV с шагом 1/3 EV
Брекетинг экспозиции
есть
Выдержка
1/32000 - 1/4 с.
Видоискатель и дисплей
Дисплей
3.8 cm (1.5"), ЖК TFT, соотношение 4:3, 230400 точек
Видоискатель
нет
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Внутренняя память
нет
Карта памяти
Memory Stick M2 или microSD / microSDHC / microSDXC (рекомендуется класс U3 / V30 или выше)
Подключение к компьютеру
USB 2.0 (micro B)
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Беспроводное подключение
Bluetooth
Разъемы
разъем для подключения микрофона (3,5 мм стерео мини-джек)
Процессор
Процессор
Bionz X
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор NP-BJ1 (240 снимков или до 60 минут видеозаписи), постоянное питание по USB 5В
Физические характеристики
Вес
132 г
Размеры товара
59 х 40.5 х 35 мм
Вспышка
Встроенная вспышка
Нет
Описание
- Превосходное качество изображения, обеспечиваемое многослойной 15,3-мегаписксельной 1-дюймовой матрицей
- Прочный водонепроницаемый и в высшей степени компактный корпус
- Фиксированный широкоугольный объектив ZEISS Tessar T* 24 мм F4
- 4K-видеосъемка с возможностью записи внутрь камеры и новые технологии стабилизации изображения
- Расширенные возможности фотосъемки: выдержка до 1/32000 секунды, непрерывная съемка со скоростью до 16 к/с
- ЖК-экран с поворотом на 180 градусов
- Улучшенное воспроизведение цвета (в особенности телесных тонов), усовершенствованный автофокус по глазам
- Гнездо для микрофона и рукоятка (VCT-SGR1) обеспечивают оптимальный комплект для съемки видеоблогов
- Возможность синхронизированной многокамерной съемки с нескольких точек
Сохраняя такие качества исходной модели как ультракомпактная конструкция, защита от влаги и пыли, ударов и деформации, новая модель обеспечивает внутреннюю запись 4K-видео, оснащена ЖК-экраном с углом поворота до 180° градусов вверх и до 90° градусов вниз, который можно использовать даже под водой, и использует новые технологии стабилизации изображения при видеосъемке.
Центральными элементами RX0 II являются 15.3-мегапиксельная CMOS-матрица Exmor RS c диагональю 1” и усовершенствованный процессор обработки изображения BIONZ X, который обеспечивает улучшенное воспроизведение цвета, включая прекрасные телесные тона. Это мощное сочетание было оптимизировано с целью обеспечить молниеносное быстродействие и исключительное качество изображения при съемке как фото, так и видео в широком диапазоне чувствительности ISO 80-12800. Фиксированный широкоугольный объектив ZEISS Tessar T* 24 мм F4 с уменьшенным минимальным расстоянием фокусировки (20 см) делает камеру идеальным вариантом для съемки селфи и настольных фотографий.
Камера для любых условий съемки
RX0 II – это поистине «камера без проблем», поскольку ее можно брать с собой для съемки в самых суровых условиях. При размерах всего 59 x 40,5 х 35 мм и весе 132 г, RX0 II легко помещается в кармане и готова противостоять любым стихиям. Она водонепроницаема на глубине до 10 метров, защищена от пыли, выдерживает падение с высоты до 2 метров и нагрузку до 200 кгс.
“Целью разработки оригинальной RX0 было создание камеры, которая сделает возможными новые формы творческого самовыражения благодаря своим размерам и техническим возможностям,” говорит Йен Салмон Леганье (YannSalmonLegagneur), директор департамента маркетинга фото- и видеопродукции SonyEurope. “На этой основе мы построили новую камеру RX0 IIи добавили к ней те характеристики и функции, с которыми по нашему мнению она станет идеальной камерой для любых путешествий и будет хорошо работать как при фото-, так и при видеосъемке для самых разнообразных съемочных ситуаций и сценариев видеоблогов.”
Видео и многое другое
Камера RX0 II поддерживает внутреннюю запись 4K 30p видео с полным считыванием без объединения пикселей для сбора примерно в 1,7 раз большего объема данных, чем требуется для 4K-видео. Такой оверсемплинг уменьшает проявление муара и зазубренных линий и обеспечивает плавное высококачественное 4K-видео с исключительной детальностью и глубиной. С помощью недавно выпущенного компанией Sony мобильного приложения ImagingEdge отснятый материал можно передавать на смартфон, монтировать и легко выкладывать в социальные сети.
Камера RX0 II оснащена встроенной в корпус электронной системой стабилизации для получения устойчивого изображения даже при съемке с рук. Стабильность изображения может быть дополнительно улучшена при экспорте отснятого материала в смартфон или планшет с помощью приложения Movie Edit add-on, в котором можно обработать дополнительную информацию, собранную во время съемки, чтобы получить видео с таким же уровнем стабильности, как при съемке с внешним стабилизатором. В приложении Sony Movie Edit add-on можно использовать новую функцию интеллектуального кадрирования Intelligent Framing, которая поддерживает выбранный объект в центре кадра и устраняет искажения изображения в процессе окончательного монтажа. Можно выбирать формат изображения в зависимости от того, в какую социальную сеть предполагается выложить видео.
В числе дополнительных функций камеры RX0 II есть съемка с суперзамедленным движением Super Slow Motion со скоростью до 1000 к/с, HDMI выход для передачи 4K-видео без сжатия и параллельная запись proxy-видео. Пользователи могут использовать профиль изображения S-Log2 и функции Time Code / User Bit, чтобы получать окончательный результат, точно соответствующий их творческим замыслам.
Прецизионная фотография
Универсальность камеры RX0 II заключается в том, что наряду с возможностями видеосъемки она поддерживает множество функций для фото. Камера оснащена «антидисторсионным» затвором с выдержками до 1/32000 секунды и может снимать со скоростью до 16 к/с, чтобы уловить любое мимолетное выражение на лице объекта. По сравнению с исходной камерой RX0 улучшено воспроизведение естественных и живых телесных тонов, и дополнительно предусмотрена функция сглаживания дефектов кожи Soft Skin Effect, которая убирает небольшие пятна на коже и морщинки. В камере предусмотрены функции рейтинга и защиты, а также возможности группового просмотра изображений, снятых в процессе непрерывной съемки.
В камере RX0 II была модернизирована разработанная Sony для портретной съемки функция АФ по глазам, которая стала очень популярной у фотографов во всем мире. Улучшено быстродействие, точность и управление этой функцией, чтобы можно было еще проще снять потрясающий портрет. Простое нажатие до половины кнопки затвора фиксирует фокусировку на глазах объекта. В меню можно выбрать глаз, изображение которого будет фокусироваться (Левый / Правый / Авто), и назначить эту функцию на контекстную кнопку, что позволит пользователю сосредоточиться на композиции снимка.
Камеру можно настроить на интервальную съемку, по результатам которой можно создать потрясающее интервальное видео с помощью приложения для ПК Sony Imaging Edge.
Возможности многокамерной съемки
Приложение Sony Imaging Edge Mobile позволяет управлять группой, содержащей до 5 камер RX0 II, а специальная точка доступа (которую предполагается выпустить летом 2019 года) обеспечит управление группой до 50 камер. Модель RX0 II также совместима с проводным блоком управления CCB-WD1, который поддерживает подключение до 100 камер и управление многокамерной съемкой. Такие многокамерные системы открывают совершенно новый мир возможностей и спецэффектов для профессионального кино- и видеопроизводства.