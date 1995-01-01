Пульт ДУ Sony RMT-P1BT, Bluetooth, многофункциональный
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Описание
Bluetooth пульт дистанционного управления для компактных и системных камер Sony. Работает на дистанции до 5 м, в отличие от ИК пультов не требует прямой линии видимости между пультом и приемником камеры. Обладает широким функционалом: кнопки +/- могут управлять зумом или фокусировкой, кнопки AF-ON и C1 дублируют те функции, которые были установлены пользователем на камере (по умолчанию AF-ON отвечает за активацию автофокуса). Боковой ползунок позволяет переключаться между режимами фото и видео. Центральная кнопка спускает затвор или запускает видеозапись.
Пульт удобно лежит в руке. Он также защищен от попадания пыли и влаги.
Совместимые камеры:
- Sony a6100, a6400, a6600, a6700
- Sony a7 III, a7 IV, a7C, a7R III, a7R IV, a7R V, a7S III, a9, a9 II, a1
- Sony ZV-1, ZV-1M2, ZV-1F, ZV-E1, ZV-E10
- Sony FX30, FX30
- Sony RX100 VII
- Sony RX0 II
*может потребоваться обновление ПО камеры до последней версии