Bluetooth пульт дистанционного управления для компактных и системных камер Sony. Работает на дистанции до 5 м, в отличие от ИК пультов не требует прямой линии видимости между пультом и приемником камеры. Обладает широким функционалом: кнопки +/- могут управлять зумом или фокусировкой, кнопки AF-ON и C1 дублируют те функции, которые были установлены пользователем на камере (по умолчанию AF-ON отвечает за активацию автофокуса). Боковой ползунок позволяет переключаться между режимами фото и видео. Центральная кнопка спускает затвор или запускает видеозапись.

Пульт удобно лежит в руке. Он также защищен от попадания пыли и влаги.

Совместимые камеры:

Sony a6100, a6400, a6600, a6700

Sony a7 III, a7 IV, a7C, a7R III, a7R IV, a7R V, a7S III, a9, a9 II, a1

a7 III, a7C, a7R III, a7R IV, a9, a9 II, a1 Sony ZV-1, ZV-1M2, ZV-1F, ZV-E1, ZV-E10

Sony FX30, FX30

Sony RX100 VII

Sony RX0 II

*может потребоваться обновление ПО камеры до последней версии