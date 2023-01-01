Sony RMT-DSLR2 - беспроводной пульт дистанционного управления (инфракрасный). Подходит для определенных камер серий NEX, DSLR, SLT, ILCA, ILCE (см. ниже). Обладает расширенными функциями: спуск затвора с задержкой и без задержки, начало и завершение видеозаписи, показ и удаление изображений при просмотре на камере или при подключении к HDTV телевизору.