Удобный пульт с функциями включения и остановки видеозаписи и регулировкой зума предотвращает случайное сотрясение фото- или видеокамеры. Пульт дистанционного управления SONY RM-VPR1 совместим с камерами Sony NEX, SLT и Cyber-shot™, а также видеокамерами Handycam® с мультитерминалом.