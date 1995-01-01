Пульт дистанционного управления Sony RM-VPR1
Код товара:УТ-00002675
Артикул:RMVPR1.CE7
Товар не найден
Характеристики
ВесПрибл. 90 г
Описание
Удобный пульт с функциями включения и остановки видеозаписи и регулировкой зума предотвращает случайное сотрясение фото- или видеокамеры.
Совместимые камеры:
- Беззеркальные камеры Sony E: ILCE-3000, ILCE-3500, ILCE-5000, ILCE-5100, ILCE-6000, ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500, ILCE-7, ILCE-7M2, ILCE-7M3, ILCE-7R, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7S, ILCE-7SM2, ILCE-9, ILCE-QX1
- Зеркальные камеры Sony A: все модели от DSLR-A100 до ILCA-99M2
- Компактные камеры: DSC-HX300, DSC-HX400V, DSC-HX50V, DSC-HX60V, DSC-HX80, DSC-HX90V, DSC-HX99, DSC-QX30, DSC-RX0, DSC-RX0M2, DSC-RX10, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX100M4,DSC-RX100M5, DSC-RX100M5A, DSC-RX100M6, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM2, DSC-WX500