Пульт дистанционного управления Sony RM-SPR1
Код товара : УТ-00023860
Артикул : RMSPR1.SYH
4 290 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.020
Описание
Компактный проводной пульт дистанционного управления с возможностью настройки длины провода. Совместимы все камеры Sony с «мульти-терминалом» (USB Mini-B).
Совместимые камеры:
- Беззеркальные камеры Sony E: ILCE-3000, ILCE-3500, ILCE-5000, ILCE-5100, ILCE-6000, ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500, ILCE-7, ILCE-7M2, ILCE-7M3, ILCE-7R, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7S, ILCE-7SM2, ILCE-9, ILCE-QX1
- Зеркальные камеры Sony A: ILCA-68, ILCA-77M2, ILCA-99M2, SLT-A58
- Компактные камеры: DSC-HX300, DSC-HX400V, DSC-HX50V, DSC-HX60V, DSC-HX80, DSC-HX90V, DSC-HX99, DSC-QX30, DSC-RX0, DSC-RX0M2, DSC-RX10, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX100M4,DSC-RX100M5, DSC-RX100M5A, DSC-RX100M6, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM2, DSC-WX500