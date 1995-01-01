Адаптер Sony QDA-EX1 ExpressCard для карт XQD

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072683 Артикул : QDAEX1



Адаптер Sony QDA-EX1 позволяет устанавливать карты памяти типа XQD в разъемы ExpressCard 34, которые встречаются на некоторых компьютерах и SxS рекордерах. Минимальная скорость передачи данных: 2.5 Гбит/с. Задать вопрос 8 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Адаптер Sony QDA-EX1 позволяет устанавливать карты памяти типа XQD в разъемы ExpressCard 34, которые встречаются на некоторых компьютерах и SxS рекордерах. Минимальная скорость передачи данных: 2.5 Гбит/с. Размеры: 75 х 34 х 5 мм

Вес: 13 г

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