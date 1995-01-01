Адаптер Sony QDA-EX1 ExpressCard для карт XQD
Код товара : УТ-00072683
Артикул : QDAEX1
8 990 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Описание
Адаптер Sony QDA-EX1 позволяет устанавливать карты памяти типа XQD в разъемы ExpressCard 34, которые встречаются на некоторых компьютерах и SxS рекордерах. Минимальная скорость передачи данных: 2.5 Гбит/с.
- Размеры: 75 х 34 х 5 мм
- Вес: 13 г
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