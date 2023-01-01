Описание

Новая линейка видеокамер Sony с матрицей 1" оснащена революционно быстрой и интеллектуальной системой фазовой автофокусировки, позволяющей надежно удерживать в фокусе даже стремительно движущиеся объекты и переключаться между передним и задним планом за секунду. Камкордер PXW-Z90 может снимать в разрешении 4K со скоростью 30 / 25 / 24 кадров в секунду и в Full HD на скорости до 120 кадров/с (10 бит 4:2:2). Формат XAVC S обеспечивает поразительное качество изображения при сравнительно небольшом объеме файлов, а также упрощает монтаж. Видео может сниматься в формате HLG (Hybrid Log-Gamma), благодаря чему вы сможете сразу же наслаждаться видео с широким динамическим диапазоном на совместимом телевизоре Bravia. Основные отличия от HXR-NX80 – внутренняя запись в XAVC HD (4:2:2), поддержка записи в MPEG HD (422, 420, требуется покупка ключа CBKZ-SLMP), SDI 3G выход для подключения внешнего монитора или прямого вещания, обширные возможности для беспроводного подключения (в том числе, нескольких камер).

Система автофокусировки Fast Hybrid гарантирует высокоточную фокусировку во время съемки, которую обеспечивают 273 точки фазового автофокуса, покрывающие примерно 84% площади кадра. Размещенные с высокой плотностью, они работают с помощью передового алгоритма, недавно разработанного специалистами Sony. Это значительно уменьшает рыскание фокусировки и некорректные переключения на посторонние объекты, и особенно важно для производства контента в 4К. Вы также можете задать камере диапазон дистанций для слежения (5 ступеней) и чувствительность переключения между объектами, находящимися на разной дистанции (5 ступеней). Это позволяет, например, удерживать в фокусе основной объект, даже если он постоянно перекрывается препятствиями, или быстро переключаться между несколькими объектами, которые по очереди входят и выходят из кадра. Система обнаружения лиц работает также исключительно быстро, и продолжает удерживать лицо в фокусе, даже если объект съемки поворачивается в профиль, или и вовсе на какой-то момент отворачивается от камеры.

В режиме киносъемки отображение рамок фазового захвата сигнализирует о сфокусированной области и позволяет отслеживать объект в фокусе. Также новые камкордеры оснащены сенсорным видоискателем с большом 3.5-дюймовом ЖК-экраном, на котором пользователи могут быстро переключить фокус с одного объекта на другой, в то время как скорость автофокусировки, диапазон глубины отслеживания и чувствительность к переключению объектов могут быть настроены так, как этого требуют разные стили съемки.

Новые камкордеры поддерживают 4К HDR-запись в формате HLG (Hybrid Log-Gamma), обеспечивая рабочий процесс в HDR. Он позволяет сократить объем работы на пост-продакшн и легко производить высококачественный HDR-контент без цветокоррекции, которая обычно требует высоких технических навыков и знаний. А для уникальности каждой съемки камкордеры также оснащены следующими ключевыми технологиями и функциями:

Пиксельное считывание без биннинга с использованием усовершенствованного механизма обработки изображений BIONZ X

Запись в режиме Super Slow Motion до 960 кадров в секунду, а также режим Slow & Quick Motion Full HD – до 120 кадров в секунду

Возможности S-Log3/S-Gamut3 позволяют работать с изображением как угодно

29-мм широкоугольный объектив ZEISS Vario-Sonnar T с 12-кратным оптическим зумом и 18-кратным зумом Clear Image

Меньше визуальных искажений при съемке движущихся объектов по сравнению с обычными моделями

Эффективность рабочих процессов повышается благодаря двойному гнезду для карт памяти (UHS-I, одновременная или попеременная запись), а также терминалам REMOTE, башмаку для дополнительных аксессуаров (внешний микрофон или лампа) и разъему HDMI (тип А, полноразмерный). В частности, доступен так называемый «clean HDMI» – т.е. вывод несжатого сигнала в 4К на внешние мониторы или видеорекордеры.

Отличия от старших моделей:

В дополнение к вышеперечисленным функциям серии, XDCAM® PXW-Z90 и NXCAM® HXR-NX80 также получили два входа звуковых сигналов с разъемами XLR, съемную ручку и доступ к Content Browser Mobile – приложение для смартфонов и планшетов, обеспечивающее дистанционное управления по Wi-Fi, и синхронизацию таймкодов на разных устройствах.

PXW-Z90 также оснащена рядом функций для удовлетворения специфических требований телевизионного производства. Например, обеспечена запись в формате XAVC, позволяющая получить качественное изображение в формате 4:2:2 10 бит (HD) и 4:2:0 8 бит (QFHD), в дополнение к обычному формату MPEG 2HD, общепринятому в телевизионном производстве. Также добавлена совместимость с 3G SDI для работы с существующим вещательным оборудованием. Дополнительным новшеством стали сетевые функции – для легкой интеграции в новостные комплексы, например совместимость с XDCAM air – новым облачным сервисом от Sony.

Особенности PXW-Z90:

Сетевые подключения для большей мобильности

PXW-Z90 поддерживает связь по Wi-Fi на частоте 5 ГГц* и 2,4 ГГц, что открывает широкие возможности беспроводного производства. Для подключения достаточно включить функцию и войти в сеть.

* Трансляция на частоте 5 ГГц поддерживается не во всех странах и зависит от местного законодательства.

Функция прямой потоковой передачи Ustream® позволяет наживо транслировать снимаемое видео в высоком качестве, не используя видеомикшер.

Функция QoS-трансляции позволяет вести потоковую передачу видео с камкордера для удаленного просмотра на сервере XDCAM air.

Функция передачи по FTP позволяет удаленно сохранять на FTP-сервере записанное видео с прокси-файлами в формате MPEG HD 422/420 (только при установленном обновлении CBKZ-SLMP) и прочие материалы в XAVC (QFHD/FHD) и AVCHD, передавая их по Интернету.

Функция XDCAM air позволяет загружать прокси-файлы, отснятые несколькими полевыми операторами, в облако для ускорения монтажа. С загруженным контентом можно безопасно работать откуда угодно. Более того, видеоматериалы для новостных сюжетов можно разбивать на сцены прямо во время съемки, что существенно экономит время при монтаже экстренных выпусков.

Функция Wi-Fi/NFC и Content Browser Mobile™ позволяют дистанционно управлять камкордером PXW-Z90 со смартфона или планшета (iOS 9.0–10.3, Android 4.4–7.1) по подключению Wi-Fi. Для смартфонов с поддержкой NFC возможна аутентификация одним касанием.

PXW-Z90 можно подключать к проводной сети LAN с помощью дополнительного USB-кабеля VMC-UAM2 и комплекта сетевого подключения CBK-NA1, чтобы вести потоковую трансляцию видео и записывать файлы на FTP.

* Мобильное приложение Content Browser Mobile™ можно скачать из магазина Google Play или App Store. Работа по Wi-Fi может быть доступна не для всех смартфонов и планшетов.

Широкий спектр возможностей подключения

Камкордер PXW-Z90 оборудован множеством разъемов, включая 3G HD-SDI, HDMI, Multi/Micro USB и выход композитного сигнала. Возможность передачи сигнала включения записи через SDI и HDMI для подключения внешнего устройства записи. При записи в формате QFHD* поддерживается вывод сигнала через HDMI/SDI и выход композитного сигнала.

* Разъем HDMI поддерживает передачу видео в разрешении QFHD, а 3G-SDI — в разрешении до HD. Выход композитного сигнала поддерживает только SD.

Простое решение для прямых трансляций

Камкордер PXW-Z90 оптимизирован для работы с видеомикшером Multi Camera Live Producer MCX-500 от Sony — надежной и недорогой системой, благодаря которой один человек может легко управлять прямой трансляцией с нескольких камер. При использовании с MCX-500 и пультом Remote Commander RM-30BP на ЖК-панелях и видоискателях каждого камкордера PXW-Z90 автоматически загорается световой индикатор: красный — ведется трансляция (PGM); зеленый — камкордер работает в режиме предварительного просмотра (PVW). MCX-500 поддерживает до 9 видеовходов, 5-канальные стереовходы, а также разъемы XLR с поддержкой записи на внутренние носители и прямой трансляции посредством Ustream™, Facebook Live и YouTube Live*.

* Для ведения трансляций Facebook Live и YouTube Live необходимо установить встроенное ПО версии 2.0.

Легкая синхронизация нескольких камкордеров

Установив дополнительное обновление CBKZ-WTCL (продается отдельно), вы сможете синхронизировать временные коды во время съемки на несколько камкордеров с помощью приложения для смартфона Content Browser Mobile™ (CBM)*. Поддерживается синхронизация с основным камкордером и со временем, установленным вручную (на выбор).

* Требуется приложение Content Browser Mobile™ версии 3.0, совместимое с iOS 9.0–10.3 или Android 4.4–7.1.