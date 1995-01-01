Описание

Основные характеристики:

Матрица Exmor RS CMOS типа 1,0 (13,2 x 8,8 мм) с обратной засветкой, 14.2 млн. эффективных пикселей

Запись:

XAVC QFHD MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile 29.97p, (3840 × 2160) @ 25p, 23.98p 100/60 Мбит/с

XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long profile (1920 × 1080) @ 59.94p, 50p, 50/35 Мбит/с

MPEG HD422 MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile (1920 × 1080) @ 59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, 50 Мбит/с

MPEG HD420 MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile (1920 × 1080) @59.94i, 50i, 29.97p, 25p, 23.98p, режим HQ (35 Мбит/с

AVCHD (1920 × 1080)@59.94p, 50p, режим PS (28 Мбит/с)

Звук: 2 канала, 24 бита или 16 бит, 48 кГц, встроенный ненаправленный электретный конденсаторный стереомикрофон

Внешние микрофоны: разъем XLR 3-контактный, 2 шт., +48 В

Объектив: f 9,3–111,6 мм / 2.8 – 4.5 (эквивалентно 29 – 348 мм для 35-мм формата), светофильтры 62 мм

Светочувствительность: усиление -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 дБ, АРУ

минимальная освещенность: 1.7 люкс (режим низкой освещенности)

Видоискатель: 0.39" (1 см) OLED, 1.44 млн. точек

ЖК-дисплей: 3.5" (8.8 см), прибл. 1.56 млн. точек

Комплектация:

Бленда объектива (1)

Большой наглазник (1)

Заглушка для разъема (1)

Комплект разъемов для аксессуаров (разъем для аксессуаров (1), платформа для крепления (1), винты (4))

USB-кабель (1)

Сетевой адаптер (AC-L100 C) (1)

Шнур питания (сетевой шнур) (1)

Аккумуляторная батарея (NP-F770) (1)

Зарядное устройство (BC-L1) (1)

Беспроводной пульт ДУ (RMT-845) (1)

Литиевая батарея (CR2025, для беспроводного пульта ДУ) (1), предустановленная в беспроводном пульте ДУ

Руководство по эксплуатации (2)

CD-ROM «Manuals for Solid-State Memory Camcorder» (1)

Гарантия (1)

Все, что вы хотели узнать про новую камеру Sony PXW-Z150:

В чем заключается общая концепция PXW-Z150?

Ручной камкордер PXW-Z150 отличается конкурентоспособной ценой, высоким качеством изображения в 4K и предназначен для вещания и профессионального применения. Она обеспечивает высокое качество изображения в 4K, поддерживает режим непрерывной съемки с высокой частотой 120 кадров/с в Full HD, широко совместима с различными форматами записи, в том числе 100 Мбит/с XAVC Long, оснащена сетевыми функциями Wi-Fi и имеет удобный и понятный интерфейс. Компактный и легкий корпус модели Z150 в сочетании с высокой энергоэффективностью дают гибкие возможности съемки для различных сценариев использования и условий работы.

Полные технические характеристики: на сайте производителя



Каково целевое назначение этой модели?

Компактные камкордеры с высоким качеством изображения и расширенными профессиональными функциями, в частности модель PXW-Z150, подходят для применения в различных сценариях и типах работы, в том числе для новостной съемки, производства документальных, корпоративных и рекламных видеоматериалов. Кроме того, этот камкордер отлично подойдет для решения вещательных задач, где в основном используется стандарт MPEG2 HD со встроенным кодеком, более продвинутым по сравнению с характеристиками EBU HD.

Является ли данная модель заменой уже существующей модели?

Эта модель не является продолжением какой-то определенной линейки камкордеров. В ней реализованы сразу несколько технических новшеств, в том числе сенсор Exmor RS, что позволяет говорить о новом устройстве от Sony в линейке профессионального оборудования.

Как позиционируется модель Z150 в линейке XDCAM?

По габаритам, характеристикам производительности и стоимости камкордер Z150 позиционируется между моделями PXW-X70 и PXW-X180/X160.

Планируются ли продажи этого камкордера по всему миру? Какие сроки выхода этой модели на региональных рынках?

Камкордер Z150 заявлен как модель для глобального рынка, ее выход запланирован на март 2016 года, однако сроки выхода этой модели на разных рынках будут зависеть от региона.

Каковы ключевые преимущества однодюймового CMOS-сенсора Exmor RS?

Однодюймовый сенсор по размеру практически соответствует кадру кинопленки 16 мм. Основное преимущество такого размера — низкий уровень шумов, сниженный эффект движущихся темных горизонтальных полос и размытости изображения за счет того, что на сенсор попадает больше света. Это обеспечивает четкость и стабильность изображения даже в условиях низкой освещенности. Большой размер сенсора также позволяет создавать эффект боке (мягкая дефокусировка объектов на заднем плане), чтобы привлечь внимание зрителя к определенным объектам, и обеспечивает высокое качество изображения в 4K без суммирования зарядов смежных ячеек в процессе считывания информации. Кроме того, сенсор Exmor RS характеризуется более быстрым считыванием данных благодаря своей многослойной структуре. Это гарантирует поддержку непрерывной съемки с высокой частотой 120 кадров/с в Full HD со скоростью потока 30P.

Сенсор модели Z150 идентичен сенсору камеры X70?

Нет, в этих моделях реализованы различные типы сенсоров. Модель X70 оснащена CMOS-сенсором Exmor R, а камкордер Z150 использует CMOS-сенсор Exmor RS с многослойной структурой, за счет которой достигается более высокая скорость считывания данных.

Качество изображения модели Z150 такое же, как для модели X70?

В камкордере Z150 достигается высокое качество изображения с меньшими искажениями в фокальной плоскости благодаря более высокой скорости считывания данных с поверхности сенсора Exmor RS.

В модели PXW-Z150 используется такая же оптика, как и в HXR-NX100?

Нет, в этих моделях реализованы различные типы оптики. Оптическая конструкция почти совпадает, однако объектив камкордера Z150 оптимизирован для видеосъемки в 4K. Кроме того, управление функциями с помощью колец на объективе (кольцо масштабирования/фокусировки) в Z150 более удобное, чем на NX100.

Поддерживает ли функция Clear Image Zoom 2-кратное увеличение при 4K-видеосъемке?

Функция Clear Image Zoom поддерживает 2-кратное увеличение в режиме FHD и масштабирование с коэффициентом увеличения 1,5x в режиме 4K.

Какие преимущества предлагает формат XAVC?

Формат XAVC Long, адаптированный специально для Z150, обеспечивает высокое качество изображения и эффективное использование памяти благодаря реализации продвинутого кодека MPEG-4 AVC/H.264 от Sony. Благодаря процессу дискретизации 4:2:2 10 бит (для режима Full HD) достигается точная проработка деталей и градаций в сочетании с высокой точностью цветопередачи. Профессиональный формат файлов стандарта MXF позволяет легко встраивать камкордер в стандартные рабочие процессы, от самостоятельной работы оператора до использования в среде видеопроизводства с многопользовательским доступом к контенту.

Поддерживается ли вывод сигнала через HDMI/SDI при видеозаписи в 4K?

Да. SDI-выход предназначен для 3G/HD/SD, а HDMI-выход версии 2.0 поддерживает вывод 4K-видеосигнала.

Будет ли поддерживаться запись стандарта 4K 60p в будущем?

На текущий момент поддержка 4K 60p не планируется.

Какие возможности предоставляет поддержка Wi-Fi?

Поддерживается потоковая трансляция, FTP и функции удаленного управления. Поддержка потоковой QoS-трансляции будет добавлена со следующим обновлением встроенного ПО.

Существует ли план обновлений по расширению функциональности с выходом следующих версий встроенного ПО?

Модель Z150 изначально разрабатывалась для обеспечения высокого качества при съемке в форматах Full HD и 4K. Планируется дальнейшее расширение сетевых возможностей камкордера Z150. Фирменная технология QoS от Sony значительно улучшает четкость при беспроводной передаче видеосигнала, обеспечивая высокое качество изображения даже в условиях ограниченной пропускной способности современных сетей. Для работы QoS требуется обновление встроенного ПО и ресивер PWS-100RX1.