Комплект Sony NPA-MQZ1K: блок питания / зарядное устройство + 2 NP-FZ100
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Описание
Для продолжительной съемки:
Этот адаптер способен заряжать четыре аккумулятора NP-FZ100 серии Z и обеспечивать продолжительную съемку без привязки к электросети.
Выбор режима подачи питания или зарядки аккумулятора:
В центре панели управления расположен специальный переключатель, позволяющий выбрать режим зарядки аккумуляторов либо питания от них через выход постоянного тока.
Изменение размера до более компактного:
Если снять защиту аккумуляторов и установить на место крышки их портов, мультиаккумуляторный адаптер превратится в более легкий и удобный адаптер для двух аккумуляторов.
Подача питания на камеры с аккумуляторами серии Z или W:
Этот комплект мультиаккумуляторного адаптера можно подключать для подачи электропитания на камеры с аккумуляторами NP-FZ100 или NP-FW50. Если снять крышку, предназначенную для аккумулятора серии Z можно использовать для камер с аккумуляторами серии W.
Гибкость при различных условиях съемки:
В верхней и нижней частях аккумуляторного адаптера расположены по три резьбовых муфты, благодаря которым возможны различные варианты установки устройства с помощью платы крепления и винтов.
Быстрая зарядка аккумуляторов NP-FZ100:
Этот адаптер способен быстро заряжать до четырех аккумуляторов NP-FZ100 серии Z посредством адаптера переменного тока в течение 480 минут. Состояние заряда отображается с помощью 3-уровневого светодиодного индикатора при нажатии кнопки проверки оставшегося заряда аккумулятора.
Оснащен двумя портами USB для выходного электропитания:
Специальный переключатель позволяет выбирать выход постоянного тока для камеры либо порта USB, чтобы подавать электропитание на корпус камеры или другие электронные устройства, подключенные через порты USB.
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II