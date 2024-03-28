Аккумулятор Sony NP-FZ100 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074499
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/02
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
3 500 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139499
Тип аккумулятор
Основные функции для видеокамеры, для фотоаппарата
Производитель совместимого устройства Sony
Совместимость Sony A7RIII, A7R3, A9, A7RM3, A7SIII, ILCE-9, ILCE-7M3 и аналогичные
Тип батареи Li-ion
Ёмкость 2280 мА·ч
Напряжение 7.2 В
Ширина 38.7 мм
Высота 22.7 мм
Глубина 51.7 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Небольшие следы эксплуатации.)
Комплектация: аккумулятор
Гарантия 14 дней.
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