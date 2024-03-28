Аккумулятор Sony NP-FZ100 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074499 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/02

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 3 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139499 Тип аккумулятор

Основные функции для видеокамеры, для фотоаппарата

Производитель совместимого устройства Sony

Совместимость Sony A7RIII, A7R3, A9, A7RM3, A7SIII, ILCE-9, ILCE-7M3 и аналогичные

Тип батареи Li-ion

Ёмкость 2280 мА·ч

Напряжение 7.2 В

Ширина 38.7 мм

Высота 22.7 мм

Глубина 51.7 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Небольшие следы эксплуатации.)

Комплектация: аккумулятор

Гарантия 14 дней.

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