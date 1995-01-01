Аккумулятор Sony NP-FZ100

0 0 отзывов Код товара : УТ-00069512 Артикул : @ NPFZ100.CE

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С этим аккумулятором серии Z вы сможете снимать еще дольше. Благодаря технологии Info LITHIUM вы точно знаете, сколько заряда осталось, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QZ1. Задать вопрос 26% 11 990 ₽ 8 900 ₽ Цена по акции Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание С этим аккумулятором серии Z вы сможете снимать еще дольше. Благодаря технологии Info LITHIUM вы точно знаете, сколько заряда осталось, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QZ1.

Индикатор заряда: Есть

Питание: 7,2 В/16,4 Вт·ч (2280 мА·ч)

Размеры (Ш × В × Г): 38,7 x 22,7 x 51,7 мм

Вес: прибл. 83 г Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600

Sony FX3, FX30

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