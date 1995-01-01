Аккумулятор Sony NP-FZ100
Код товара : УТ-00069512
Артикул : @ NPFZ100.CE
26%
11 990 ₽
8 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
С этим аккумулятором серии Z вы сможете снимать еще дольше. Благодаря технологии Info LITHIUM вы точно знаете, сколько заряда осталось, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QZ1.
- Индикатор заряда: Есть
- Питание: 7,2 В/16,4 Вт·ч (2280 мА·ч)
- Размеры (Ш × В × Г): 38,7 x 22,7 x 51,7 мм
- Вес: прибл. 83 г
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600
- Sony FX3, FX30
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