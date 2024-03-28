Аккумулятор Sony NP-FW50 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074504 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/07

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Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации, потёртости. 1 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139504 Тип аккумулятор

Основные функции для фотоаппарата

Производитель совместимого устройства Sony

Совместимый аккумулятор NP-FW50

Тип батареи Li-ion

Ёмкость 1080 мА·ч

Напряжение 7.2 В

Ширина 45 мм

Высота 19 мм

Глубина 32 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Следы эксплуатации, потёртости.)

Комплектация: Аккумулятор

Гарантия 14 дней.

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