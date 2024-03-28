Аккумулятор Sony NP-FW50 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074504
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-28/07
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потёртости.
1 500 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139504
Тип аккумулятор
Основные функции для фотоаппарата
Производитель совместимого устройства Sony
Совместимый аккумулятор NP-FW50
Тип батареи Li-ion
Ёмкость 1080 мА·ч
Напряжение 7.2 В
Ширина 45 мм
Высота 19 мм
Глубина 32 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Следы эксплуатации, потёртости.)
Комплектация: Аккумулятор
Гарантия 14 дней.
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