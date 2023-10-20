Аккумулятор Sony NP-FW50 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070919
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-10-20/02
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, потёртости
1 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135919
Тип аккумулятор
Производитель совместимого устройства Sony
Напряжение 7.4 В
Тип батареи Li-ion
Ёмкость 1020 мА·ч
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Комплектация:
Гарантия 14 дней.