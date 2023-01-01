Аккумулятор Sony NP-FW50 для Alpha, NEX, SLT, Cyber-shot
Код товара : УТ-00069517
Артикул : @ NPFW50.CE
13%
6 490 ₽
5 700 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Батарея STAMINA с длительным сроком службы. Технология ActiFORCE обеспечивает увеличенную емкость аккумулятора, ускоренную зарядку и более быстрое и точное определение оставшегося заряда. Гибридные литиево-ионные элементы без эффекта памяти.
Совместимые модели:
- Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Alpha ZV-E10
- NEX - все модели.
- SLT: A33, A35, A37, A55.
- Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
- Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.
Информация о совместимости на сайте производителя: http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=eu&lang=ru