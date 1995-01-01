Аккумулятор Sony NP-FV70A (уцененный)



Код товара: УТ-00094013 Артикул: @ NPFV70A.ECN (у) Код товара: УТ-00094013 Артикул: @ NPFV70A.ECN (у) Оригинальный литий-ионный аккумулятор NP-FV70A. Благодаря технологии InfoLITHIUM™ вы точно знаете, сколько заряда осталось, когда снимаете на Handycam®, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QM1 или AC-VQV10 (продаются отдельно). Товар не найден Задать вопрос Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор NP-FV70A. Благодаря технологии InfoLITHIUM™ вы точно знаете, сколько заряда осталось, когда снимаете на Handycam®, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QM1 или AC-VQV10 (продаются отдельно). Среднее выходное напряжение: 7.3 В

Емкость: 13.8 Вт*ч (1900 мАч)

Размеры: 31.8 x 41.5 x 45.1 мм

Вес: 89 г Видео Наш обзор

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