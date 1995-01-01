Аккумулятор Sony NP-FV70A (уцененный)
Код товара:УТ-00094013
Артикул:@ NPFV70A.ECN (у)
Товар не найден
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор NP-FV70A. Благодаря технологии InfoLITHIUM™ вы точно знаете, сколько заряда осталось, когда снимаете на Handycam®, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QM1 или AC-VQV10 (продаются отдельно).
- Среднее выходное напряжение: 7.3 В
- Емкость: 13.8 Вт*ч (1900 мАч)
- Размеры: 31.8 x 41.5 x 45.1 мм
- Вес: 89 г