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Аккумулятор Sony NP-FV70A (уцененный)

Код товара:УТ-00094013
Артикул:@ NPFV70A.ECN (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Оригинальный литий-ионный аккумулятор NP-FV70A. Благодаря технологии InfoLITHIUM™ вы точно знаете, сколько заряда осталось, когда снимаете на Handycam®, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QM1 или AC-VQV10 (продаются отдельно).

  • Среднее выходное напряжение: 7.3 В
  • Емкость: 13.8 Вт*ч (1900 мАч)
  • Размеры: 31.8 x 41.5 x 45.1 мм
  • Вес: 89 г