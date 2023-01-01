Оригинальный литий-ионный аккумулятор NP-FV70A. Благодаря технологии InfoLITHIUM™ вы точно знаете, сколько заряда осталось, когда снимаете на Handycam®, а увеличенная емкость позволит реже менять аккумулятор. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QM1 или AC-VQV10 (продаются отдельно).