Оригинальный литий-ионный аккумулятор SONY NP-FV50A для видеокамер Handycam, использующих аккумуляторы типа V. Емкость: 950 мАч, напряжение 7.3 В, вес прибл. 49 г. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QM1 или AC-VQV10 (продаются отдельно).