Aккумулятор Sony NP-FV50A
Код товара : УТ-00017583
Артикул : NPFV50A.ECN
5 790 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.182
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор SONY NP-FV50A для видеокамер Handycam, использующих аккумуляторы типа V. Емкость: 950 мАч, напряжение 7.3 В, вес прибл. 49 г. Поддерживает быструю зарядку с помощью зарядных устройств BC-QM1 или AC-VQV10 (продаются отдельно).
Полный список совместимых камер доступен на сайте производителя.