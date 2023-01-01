Самая емкая модель из серии аккумуляторных батарей InfoLITHIUM™ V. Обеспечивает точную индикацию уровня заряда в Handycam®, обладает большим временем работы по сравнению с предыдущей моделью NP-FV100. Поддерживает быструю зарядку при помощи дополнительного зарядного устройства BC-QM1 / AC-VQV10.