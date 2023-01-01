Аккумулятор Sony NP-FV100A2, 3410 мАч
Код товара : УТ-00069513
Артикул : @ NPFV100A2.CE
23%
17 990 ₽
13 900 ₽
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Описание
Самая емкая модель из серии аккумуляторных батарей InfoLITHIUM™ V. Обеспечивает точную индикацию уровня заряда в Handycam®, обладает большим временем работы по сравнению с предыдущей моделью NP-FV100. Поддерживает быструю зарядку при помощи дополнительного зарядного устройства BC-QM1 / AC-VQV10.
- Среднее выходное напряжение: 7,4 В
- Характеристики: 25 Вт⋅ч (3410 мАч)
- Размеры (прибл., Ш x В x Г): 31,8 x 55,5 x 45,1 мм
- Вес (прибл.): 145 г
Совместимые камеры (на сайте производителя):
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=ru