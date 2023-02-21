Аккумулятор Sony NP-FV100A (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00065725
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-02-21/01НМ
Причина уценки:
Вскрытая упаковка, незначительные следы на корпусе
7 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
В комплекте: аккумулятор, блистер (вскрытый)
Гарантия: 90 дней
Код товара: 130725
Ёмкая модель из серии аккумуляторных батарей InfoLITHIUM™ V. Обеспечивает точную индикацию уровня заряда в Handycam®, обладает большим временем работы.