Аккумулятор Sony NP-F970A2, 6600 мАч
Код товара : УТ-00041861
Артикул : NPF970A2.CE
Гарантия 14 дней.
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Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Sony NP-F970A2 выпускается на смену старой модели NP-F970, которая снята с производства. Модели взаимозаменяемы, емкость такая же, 6600 мАч (min 6300 мАч). Напряжение 7.2 В. Аккумулятор совместим с такими камерами как FDR-AX1, HDR-AX2000, HDR-FX1000 и многими другими. Также широко используется в качестве питания для светодиодных осветителей разных производителей.
Вес: прибл. 225 г.
Размеры: 38,2 x 59,5 x 55,6 мм
Совместимы камеры:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/compatibility.php?area=gb&lang=ru&mdl=NP-F970&cat=4