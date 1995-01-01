Аккумулятор Sony NP-F970A2, 6600 мАч

0 0 отзывов Код товара : УТ-00041861 Артикул : NPF970A2.CE



Оригинальный литий-ионный аккумулятор Sony NP-F970A2 выпускается на смену старой модели NP-F970, которая снята с производства. Модели взаимозаменяемы, емкость такая же, 6600 мАч (min 6300 мАч). Напряжение 7.2 В. Аккумулятор совместим с такими камерами как FDR-AX1, HDR-AX2000, HDR-FX1000 и многими другими. Также широко используется в качестве питания для светодиодных осветителей разных производителей. Задать вопрос 17 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор Sony NP-F970A2 выпускается на смену старой модели NP-F970, которая снята с производства. Модели взаимозаменяемы, емкость такая же, 6600 мАч (min 6300 мАч). Напряжение 7.2 В. Аккумулятор совместим с такими камерами как FDR-AX1, HDR-AX2000, HDR-FX1000 и многими другими. Также широко используется в качестве питания для светодиодных осветителей разных производителей. Вес: прибл. 225 г.

Размеры: 38,2 x 59,5 x 55,6 мм Совместимы камеры:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/compatibility.php?area=gb&lang=ru&mdl=NP-F970&cat=4

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