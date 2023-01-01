Аккумулятор Sony NP-F970, 6600 мАч (уцененный)
Код товара : УТ-00065509
Артикул : NPF970.CE (У)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка.
30%
9 990 ₽
6 999 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор Sony NP-F970, емкость 6600 мАч. Совместим с такими камерами как FDR-AX1, HDR-AX2000, HDR-FX1000 и др.
Вес: прибл. 225 г.
Размеры: 38,2 x 59,5 x 55,6 мм