Оригинальный литий-ионный аккумулятор Sony NP-F970, емкость 6600 мАч. Совместим с такими камерами как FDR-AX1, HDR-AX2000, HDR-FX1000 и др. Вес: прибл. 225 г. Размеры: 38,2 x 59,5 x 55,6 мм