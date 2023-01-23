Аккумулятор Sony NP-F770 (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00064929
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-01-23/05
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости
1 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3
В комплекте: аккумулятор
Гарантия: 14 дней
Код товара: 129929
Аккумулятор Sony NP-F770