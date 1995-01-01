Аккумулятор Sony NP-BJ1 (для RX0, RX0 II)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00024614 Артикул : NPBJ1.CE



Все характеристики Оригинальный литий-ионный аккумулятор NP-BJ1 для ударопрочных и влагостойких камер Sony RX0, RX0M2. Напряжение 3.7 В, емкость 700 мАч. Обеспечивает приблизительно 35-60 минут записи видео, в зависимости от режима съемки. Задать вопрос 2 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес 14 г

Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор NP-BJ1 для ударопрочных и влагостойких камер Sony RX0, RX0M2. Напряжение 3.7 В, емкость 700 мАч. Обеспечивает приблизительно 35-60 минут записи видео, в зависимости от режима съемки.

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