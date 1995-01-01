Аккумулятор Sony NP-BJ1 (для RX0, RX0 II)
Код товара : УТ-00024614
Артикул : NPBJ1.CE
2 990 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Характеристики
Характеристики
Вес
14 г
Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор NP-BJ1 для ударопрочных и влагостойких камер Sony RX0, RX0M2. Напряжение 3.7 В, емкость 700 мАч. Обеспечивает приблизительно 35-60 минут записи видео, в зависимости от режима съемки.
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