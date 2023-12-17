Беззеркальный фотоаппарат Sony NEX-5 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072218 Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-17

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Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапины и потёртости корпуса, пробег 18 500 кадров. 8 500 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137218 Сенсор: CMOS(с функцией очистки от пыли)

Размер: APS-C (23,4×15,6 мм)

Разрешение: 14,2 Мп (4592×3056)

Форматы кадра: основной 3:2; 4 формата панорамы

Байонет: Sony E (совместимость Sony А с адаптером, ручной фокус,телеобъективы не подходят, Minolta и Konica Minolta ограниченно)

Стабилизация изображения: в сменной оптике

Видоискатель: съемный оптический FDA-SV1(продается отдельно)

Монитор: поворотный ЖК-дисплей TruBlack, 3,0”, 921600 пикселей

Фокусировка: точечная, центральная зона, многоточечная (25точек)

Диапазон выдержек: 30 — 1/4000 с, длительная

Серийная съемка: до 7 кдр./с

Режимы съемки: iAUTO, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручная, выбор сцены (экспопоправки +/-2EV с шагом 1/3EV ступени)

Экспозамер: точечный, центровзвешенный, многозонный (49 зон)

Баланс белого: авто, ручной, 6 предустановок

Вспышка: внешняя, TTL с предвспышкой, ведущее число 7, режимы: авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, коррекция красных глаз

Чувствительность: ISO 200 — 12 800

Форматы файлов: JPEG, RAW(формат ARW2.1)

Видео: Full HD 1920×1080 пикс, 60 кадр/сек, AVCHD

Тип карты памяти: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC

Интерфейсы: USB 2.0, миниразъем HDMI

Питание: литий-ионный аккумулятор NP-FW50

Размеры: 110,8x58,8x38,2 мм

Вес: 229 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, пробег 18 500 кадров.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, вспышка; 4288624;

Гарантия 90 дней.

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