Беззеркальный фотоаппарат Sony NEX-5 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072218
Артикул : б/у-Н1 К 2023-12-17
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса, пробег 18 500 кадров.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137218
Сенсор: CMOS(с функцией очистки от пыли)
Размер: APS-C (23,4×15,6 мм)
Разрешение: 14,2 Мп (4592×3056)
Форматы кадра: основной 3:2; 4 формата панорамы
Байонет: Sony E (совместимость Sony А с адаптером, ручной фокус,телеобъективы не подходят, Minolta и Konica Minolta ограниченно)
Стабилизация изображения: в сменной оптике
Видоискатель: съемный оптический FDA-SV1(продается отдельно)
Монитор: поворотный ЖК-дисплей TruBlack, 3,0”, 921600 пикселей
Фокусировка: точечная, центральная зона, многоточечная (25точек)
Диапазон выдержек: 30 — 1/4000 с, длительная
Серийная съемка: до 7 кдр./с
Режимы съемки: iAUTO, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручная, выбор сцены (экспопоправки +/-2EV с шагом 1/3EV ступени)
Экспозамер: точечный, центровзвешенный, многозонный (49 зон)
Баланс белого: авто, ручной, 6 предустановок
Вспышка: внешняя, TTL с предвспышкой, ведущее число 7, режимы: авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, коррекция красных глаз
Чувствительность: ISO 200 — 12 800
Форматы файлов: JPEG, RAW(формат ARW2.1)
Видео: Full HD 1920×1080 пикс, 60 кадр/сек, AVCHD
Тип карты памяти: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC
Интерфейсы: USB 2.0, миниразъем HDMI
Питание: литий-ионный аккумулятор NP-FW50
Размеры: 110,8x58,8x38,2 мм
Вес: 229 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, пробег 18 500 кадров.
Комплектация: акб, з/у, ремешок, вспышка; 4288624;
Гарантия 90 дней.