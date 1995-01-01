Устройство для чтения карт памяти CFexpress Type A. Третье поколение (MRW-G3) поддерживает карты нового стандарта CFexpress 4 (карты Sony Tough серии CEA-G), а USB-C интерфейс работает со скоростью до 40 Гбит/с, поэтому выгрузка материала происходит очень быстро. Также улучшена терморегуляция прибора: новый радиатор с ячеистой структурой эффективно рассеивает тепло, не позволяя корпусу перегреваться до опасных температур. В отличие от MRW-G2, новая модель больше не поддерживает карты памяти SD формата.

Карт-ридер MRW-G3 полностью совместим с системами на базе Windows и macOS, а также с большинством моделей на Android, iOS и iPadOS, то есть с мобильными устройствами с поддержкой OTG соединения.