Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Карт-ридер Sony MRW-G3 для карт CFexpress Type A

  • MRW-G3 для карт CFexpress Type A
  • MRW-G3 для карт CFexpress Type A
  • MRW-G3 для карт CFexpress Type A
  • MRW-G3 для карт CFexpress Type A
  • MRW-G3 для карт CFexpress Type A
Код товара:УТ-00090402
Артикул:MRWG3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Устройство для чтения карт памяти CFexpress Type A. Третье поколение (MRW-G3) поддерживает карты нового стандарта CFexpress 4 (карты Sony Tough серии CEA-G), а USB-C интерфейс работает со скоростью до 40 Гбит/с, поэтому выгрузка материала происходит очень быстро. Также улучшена терморегуляция прибора: новый радиатор с ячеистой структурой эффективно рассеивает тепло, не позволяя корпусу перегреваться до опасных температур. В отличие от MRW-G2, новая модель больше не поддерживает карты памяти SD формата.

Карт-ридер MRW-G3 полностью совместим с системами на базе Windows и macOS, а также с большинством моделей на Android, iOS и iPadOS, то есть с мобильными устройствами с поддержкой OTG соединения.

  • Размеры: 100.5 х 58 х 17.2 мм
  • Рабочая температура окружающей среды: от 0 до 40° С (температура корпуса во время использования может быть выше)
  • Комплектация: карт-ридер, кабель USB-C / USB-C