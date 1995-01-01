Описание

Универсальный подводный бокс (аквабокс) для камер Sony DSC-RX100, от I до V. Подобная совместимость достигается за счет использования специальных вставок, позволяющих адаптировать внутреннее пространство под конкретную модель. Этот поликарбонатный бокс обеспечивает возможность погружения на глубины до 40 метров и сохраняет доступ почти ко всем органам управления камерой. В комплекте с боксом также идет белый рассеиватель для встроенной вспышки. Башмак для аксессуаров (холодный), а также 3 штативных гнезда на нижней панели позволяют установить камеру на платформу с рукоятками и вспомогательным светом.

Использование двойного уплотнения значительно повышает защиту от протечек: даже если первое из уплотнительных колец даст течь (вследствие износа или попавшей песчинки), второе кольцо не пропустит воду дальше.

В комплекте идет адаптер, позволяющий синхронизировать 2 внешние вспышки от встроенной вспышки камеры с помощью оптоволоконных кабелей.

Бокс позволяет устанавливать светофильтры или широкоугольные конвертеры с резьбой 67 мм.