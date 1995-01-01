Подводный бокс Sony MPK-URX100A для RX100 I-V
Код товара : УТ-00014995
Артикул : MPKURX100A.SYH
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Описание
Универсальный подводный бокс (аквабокс) для камер Sony DSC-RX100, от I до V. Подобная совместимость достигается за счет использования специальных вставок, позволяющих адаптировать внутреннее пространство под конкретную модель. Этот поликарбонатный бокс обеспечивает возможность погружения на глубины до 40 метров и сохраняет доступ почти ко всем органам управления камерой. В комплекте с боксом также идет белый рассеиватель для встроенной вспышки. Башмак для аксессуаров (холодный), а также 3 штативных гнезда на нижней панели позволяют установить камеру на платформу с рукоятками и вспомогательным светом.
Использование двойного уплотнения значительно повышает защиту от протечек: даже если первое из уплотнительных колец даст течь (вследствие износа или попавшей песчинки), второе кольцо не пропустит воду дальше.
В комплекте идет адаптер, позволяющий синхронизировать 2 внешние вспышки от встроенной вспышки камеры с помощью оптоволоконных кабелей.
Бокс позволяет устанавливать светофильтры или широкоугольные конвертеры с резьбой 67 мм.