Описание

Код товара: 138112

Memory Stick Pro Duo ориентирована на использование в таких мобильных электронных устройствах, как PSP, сотовые телефоны, цифровые камеры. Карты флэш-памяти Memory Stick Pro Duo принадлежат к семейству Memory Stick, однако отличаются от других карт этой серии в три раза меньшими размерами и повышенной ёмкостью. Несмотря на небольшие размеры, карты Memory Stick серии Pro Duo обладают превосходными техническими характеристиками. Карты стандарта MS Pro Duo поддерживают технологию защиты информации от несанкционированного доступа MagicGate. Возможно использование специального адаптера, позволяющего использовать Memory Stick Pro Duo в стандартном разъёме Memory Stick. Объем памяти: 4GB

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

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Комплектация: Карта памяти

Гарантия от 14 до 90 дней.