Карта памяти Sony Memory Stick Pro Duo Mark 2, 4 GB (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073112
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-31/02
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138112
Memory Stick Pro Duo ориентирована на использование в таких мобильных электронных устройствах, как PSP, сотовые телефоны, цифровые камеры. Карты флэш-памяти Memory Stick Pro Duo принадлежат к семейству Memory Stick, однако отличаются от других карт этой серии в три раза меньшими размерами и повышенной ёмкостью. Несмотря на небольшие размеры, карты Memory Stick серии Pro Duo обладают превосходными техническими характеристиками. Карты стандарта MS Pro Duo поддерживают технологию защиты информации от несанкционированного доступа MagicGate. Возможно использование специального адаптера, позволяющего использовать Memory Stick Pro Duo в стандартном разъёме Memory Stick. Объем памяти: 4GB
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
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Комплектация: Карта памяти
Гарантия от 14 до 90 дней.