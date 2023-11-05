Карта памяти Sony Memory Stick Pro Duo 1 GB (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071336
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-11-05/05
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
700 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136336
Карта памяти SanDisk Memory Stick Pro Duo 1 ГБ
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: карта памяти
Гарантия 14 дней.