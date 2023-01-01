Описание

Адаптер MEAD-SD02 — такой же по форме, как карты памяти SxS, и не имеет выступающих частей, так что он легко помещается в слоты для носителей на камкордерах XDCAM EX, и крышка носителя во время съемки оказывается на месте. Адаптер рассчитан на одну карту памяти SDHC или SDXC, которая просто вставляется в слот.

Инновационная линейка профессиональных продуктов Sony XDCAM EX разработана специально для использования с надежными высокоскоростными носителями SxS PRO и SxS-1. Однако носители SxS относятся к профессиональным, и их нельзя купить в обычных магазинах. Если же во время внестудийной съемки требуется дополнительный носитель, или если пользователь ограничен жесткими рамками бюджета, а максимальные параметры отходят на второй план, Sony предлагает воспользоваться новым адаптером MEAD-MS02 (пришедшим на смену MEAD-SD01), который позволяет применять бытовые карты памяти SD.

Обратите внимание, что использовать функцию Slow Motion (Замедленное воспроизведение) не рекомендуется в связи с меньшим быстродействием носителей SD. Применение адаптера и карт памяти SD также означает несколько меньшую надежность по сравнению с картой SxS, и при выключении камкордеров XDCAM EX во время записи нужно соблюдать осторожность. Для использования адаптера MEAD-SD02 потребуется обновление встроенного программного обеспечения XDCAM EX – подробности указаны в технических характеристиках.

Характеристики