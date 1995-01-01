Сумка Sony LCS-U11 для видеокамеры
Код товара : 00000058942
Артикул : LCSU11B.SYH
2 990 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
SONY LCS-U11 сумка для компактной любительской видеокамеры. Внутреннее пространство имеет 1 перемещаемый разделитель на липучке. Сумка также имеет 3 внешних кармана для аксессуаров, таких как аккумулятор или светофильтр. Двойная защита содержимого: молния и фастекс.
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