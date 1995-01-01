Сумка Sony LCS-U11 для видеокамеры

0 0 отзывов Код товара : 00000058942 Артикул : LCSU11B.SYH

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SONY LCS-U11 сумка для компактной любительской видеокамеры. Внутреннее пространство имеет 1 перемещаемый разделитель на липучке. Сумка также имеет 3 внешних кармана для аксессуаров, таких как аккумулятор или светофильтр. Двойная защита содержимого: молния и фастекс. Задать вопрос 2 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание SONY LCS-U11 сумка для компактной любительской видеокамеры. Внутреннее пространство имеет 1 перемещаемый разделитель на липучке. Сумка также имеет 3 внешних кармана для аксессуаров, таких как аккумулятор или светофильтр. Двойная защита содержимого: молния и фастекс.

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