Sony LCS-TWP B чехол для компактной камеры черный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00000835 Артикул : LCSTWPB.SYH

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SONY LCS-TWP B чехол для компактной камеры черный. Подходит для компактных фотоаппаратов Sony CyberShot. Жесткая основа типа "ракушка" и мягкая отделка внутри с кармашком для карты памяти. Задать вопрос 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание SONY LCS-TWP B чехол для компактной камеры черный. Подходит для компактных фотоаппаратов Sony CyberShot. Жесткая синтетическая основа типа "ракушка" и мягкая отделка внутри с кармашком для карты памяти. Имеет широкую петлю на обратной стороне для крепления на поясном ремне и маленькое тканевое ушко для крепления на карабине. Двухсторонняя застежка-молния обеспечивает быстрый доступ к фотоаппарату.

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