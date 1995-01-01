Sony LCS-TWP B чехол для компактной камеры черный
Код товара : УТ-00000835
Артикул : LCSTWPB.SYH
990 ₽
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Описание
SONY LCS-TWP B чехол для компактной камеры черный. Подходит для компактных фотоаппаратов Sony CyberShot. Жесткая синтетическая основа типа "ракушка" и мягкая отделка внутри с кармашком для карты памяти. Имеет широкую петлю на обратной стороне для крепления на поясном ремне и маленькое тканевое ушко для крепления на карабине. Двухсторонняя застежка-молния обеспечивает быстрый доступ к фотоаппарату.
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