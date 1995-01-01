Чехол LCS-RXG выполнен из натуральной кожи премиального качества. Он защищает камеру от случайных ударов, загрязнения, появления царапин на корпусе и дисплее. Совместим со всеми фотоаппаратами серии RX100 и с некоторыми другими камерами Sony схожего размера. Камера устанавливается в чехол вертикально и быстро извлекается для съемки. Чехол также позволяет использовать камеру с дополнительными хватами AG-R1 и AG-R2.