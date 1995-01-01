Чехол Sony LCS-RXG для RX100 серии, вертикальный, черный
Код товара : УТ-00022527
Артикул : LCSRXGB.SYH
7 990 ₽
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Описание
Чехол LCS-RXG выполнен из натуральной кожи премиального качества. Он защищает камеру от случайных ударов, загрязнения, появления царапин на корпусе и дисплее. Совместим со всеми фотоаппаратами серии RX100 и с некоторыми другими камерами Sony схожего размера. Камера устанавливается в чехол вертикально и быстро извлекается для съемки. Чехол также позволяет использовать камеру с дополнительными хватами AG-R1 и AG-R2.
В комплекте идет плечевой ремень из натуральной кожи.
Совместимость:
- DSC-RX100M7
- DSC-RX100M6
- DSC-RX100M5A
- DSC-RX100M5
- DSC-RX100M4
- DSC-RX100M3
- DSC-RX100M2
- DSC-RX100
- DSC-HX99
- DSC-HX90V
- DSC-HX80
- DSC-WX500
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