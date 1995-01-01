Описание

Большая фотосумка Sony LCS-PSC7 разработана для ношения беззеркальных камер с 2-3 объективами, компактной вспышкой и различными аксессуарами: места хватит для зарядного устройства, кабелей, аккумуляторов, светофильтров и так далее. Большие объективы (такие как 70-200/2.8) помещаются вертикально, если снять их с камеры. Основное отделение оснащено извлекаемой вставкой с плотными стенками, которые защищают оборудование от случайных ударов. 2 разделителя на «липучках»-велкро позволяют организовать пространство под ваш набор техники.​Вставку для техники можно вытащить, в таком случае сумка превращается в классический «мессенджер» на каждый день.

Основное отделение открывается на всю ширину, что обеспечивает свободный и быстрый доступ к камере и другой технике. Спереди предусмотрено несколько внешних карманов для 10" планшета, запасных батарей, карт памяти и других аксессуаров. В боковой карман на молнии легко помещается батарейная ручка или фотовспышка, с другой стороны имеется мягкий карман на резинке для небольшого термоса или бутылки воды. С тыльной стороны сумки имеется карман для чехла-дождевика, который защитит от плохой погоды. Дождевик имеет интересную, продуманную конструкцию: он крепится на сумку таким образом, что вы можете откинуть верхнюю его часть и достать камеру, не снимая дождевик целиком.

Благодаря отсутствию логотипов сумка не привлекает лишнего внимания на улице. Ремень свободно регулируется по длине и снабжен плечевой накладкой для комфортного ношения.