Чехол Sony LCS-EMC для фотокамер NEX, Alpha, Cyber-shot, черный

0 0 отзывов Код товара : 00000058751 Артикул : LCSEMC.SYH



Sony LCS-EMC - компактный и легкий чехол для фотокамер со сменной оптикой (вмещает камеру с установленным объективом + дополнительный объектив) и отдельных камер Cyber-shot. Можно носить на плечевом ремне (входит в комплект) или на поясе. Имеет внешний кармашек для крышки объектива. Задать вопрос 2 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Sony LCS-EMC - компактный и легкий чехол для фотокамер со сменной оптикой (вмещает камеру с установленным объективом + дополнительный объектив) и отдельных камер Cyber-shot. Можно носить на плечевом ремне (входит в комплект) или на поясе. Имеет внешний кармашек для крышки объектива. Список соместимых моделей: Alpha: a5000, a5100, a6000, a6300, a6500.

Sony NEX - все модели.

Cyber-shot DSC: HX50, HX60, RX1/ RX1R, RX1R II, RX10, RX10 II, RX10 III, RX100 (все модели)

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