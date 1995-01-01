Чехол Sony LCS-EMC для фотокамер NEX, Alpha, Cyber-shot, черный
Код товара : 00000058751
Артикул : LCSEMC.SYH
2 790 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Sony LCS-EMC - компактный и легкий чехол для фотокамер со сменной оптикой (вмещает камеру с установленным объективом + дополнительный объектив) и отдельных камер Cyber-shot. Можно носить на плечевом ремне (входит в комплект) или на поясе. Имеет внешний кармашек для крышки объектива.
Список соместимых моделей:
- Alpha: a5000, a5100, a6000, a6300, a6500.
- Sony NEX - все модели.
- Cyber-shot DSC: HX50, HX60, RX1/ RX1R, RX1R II, RX10, RX10 II, RX10 III, RX100 (все модели)
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