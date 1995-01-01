Sony LCS-EJC3 мягкий текстильный кейс черный
Код товара : 00000058947
Артикул : LCSEJC3B.SYH
3 490 ₽
Гарантия 14 дней.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Описание
SONY LCS-EJC3 мягкий текстильный кейс черный
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Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.