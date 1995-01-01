Чехол Sony LCS-EJA компактный для NEX и Alpha
Код товара : 00000059602
Артикул : LCSEJAB.SYH
1 790 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Sony LCS-EJA компактный чехол для камер NEX-3, NEX-5, NEX-6 и новых моделей Alpha: (a5000, a5100, a6000) с объективами типа SEL 16mm f/2.8 или SELP 16-50 f/3.5-5.6 Power Zoom. Чехол выполнен в стиле ретро, напоминает старые кожаные фотофутляры. Чехол выполнен из синтетических материалов, аналогичных коже и замше.
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