Чехол Sony LCS-EJA компактный для NEX и Alpha

0 0 отзывов Код товара : 00000059602 Артикул : LCSEJAB.SYH



Sony LCS-EJA компактный чехол для камер NEX-3, NEX-5, NEX-6 и новых моделей Alpha: a5000, a5100, a6000, с объективами типа SEL 16mm f/2.8 или SELP 16-50 f/3.5-5.6 Power Zoom. Чехол выполнен в стиле ретро, напоминает старые кожаные фотофутляры. Чехол выполнен из синтетических материалов, аналогичных коже и замше. Задать вопрос 1 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Sony LCS-EJA компактный чехол для камер NEX-3, NEX-5, NEX-6 и новых моделей Alpha: (a5000, a5100, a6000) с объективами типа SEL 16mm f/2.8 или SELP 16-50 f/3.5-5.6 Power Zoom. Чехол выполнен в стиле ретро, напоминает старые кожаные фотофутляры. Чехол выполнен из синтетических материалов, аналогичных коже и замше.

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