Sony LCS-BBF мягкий чехол для Alpha черный
Код товара : 00000058807
Артикул : LCSBBFB.SYH
2 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней.
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Описание
Мягкая сумка идеально подходит для защиты камеры внутри больших дорожных и дамских сумок.
- Гибкий, нецарапающийся полиуретановый материал типа неопрена
- В сумке можно носить камеру Sony с байонетом E и установленным на ней зум-объективом SEL1855
- Съемный внутренний карман для аккумуляторов или вспышек
- D-образное кольцо для наплечного ремня, который входит в комплект
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