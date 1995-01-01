Sony LCS-BBF мягкий чехол для Alpha черный

0 0 отзывов Код товара : 00000058807 Артикул : LCSBBFB.SYH



Sony LCS-BBF мягкий полиуретановый чехол для Sony Alpha. Вмещает камеру Sony Alpha с байонетом E и зум-объектив типа SEL1855. Маленький чехол вмещает небольшой аксессуар вроде аккумулятора или карты памяти. Задать вопрос 2 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Мягкая сумка идеально подходит для защиты камеры внутри больших дорожных и дамских сумок. Гибкий, нецарапающийся полиуретановый материал типа неопрена

В сумке можно носить камеру Sony с байонетом E и установленным на ней зум-объективом SEL1855

Съемный внутренний карман для аккумуляторов или вспышек

D-образное кольцо для наплечного ремня, который входит в комплект

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