Sony LCM-CSVH чехол для компактной камеры черный
Код товара : УТ-00000585
Артикул : LCMCSVHB.SYH
1 790 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Прочный чехол защищает камеру Cyber-shot™ от дождя и случайных повреждений.
- Внутренний кармашек для карты памяти
- Водоотталкивающая молния
- Можно носить в руке, на плече или пристегнуть к поясному ремню
- Также подходит для некоторых моделей Bloggie
- Приблизительные размеры (мм): Ш 88 x В 130 x Г 50 мм
- Приблизительный вес: 105 г
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