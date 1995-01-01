Sony LCM-CSVH чехол для компактной камеры черный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00000585 Артикул : LCMCSVHB.SYH

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Sony LCM-CSVH чехол для компактной камеры черный Задать вопрос 1 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Прочный чехол защищает камеру Cyber-shot™ от дождя и случайных повреждений. Внутренний кармашек для карты памяти

Водоотталкивающая молния

Можно носить в руке, на плече или пристегнуть к поясному ремню

Также подходит для некоторых моделей Bloggie

Приблизительные размеры (мм): Ш 88 x В 130 x Г 50 мм

Приблизительный вес: 105 г

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