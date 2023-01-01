Описание

Стильный и компактный защитный чехол с отделкой из искусственной кожи для камер серии RX100

Заряжайте камеру, поворачивайте экран и подключайте микрофон, не снимая чехла

Передавайте данные по Wi-Fi®/NFC™, не снимая чехла 1

Чехол для объектива, чехол для корпуса и наплечный ремень в комплекте

Чехол LCJ-RXK со стильной отделкой из искусственной кожи создан специально для камер серии RX100. Он отлично защищает от пыли и царапин. Заряжать камеру, передавать данные и подключать ее к микрофону или штативу можно и не снимая чехла.

Совместим со всеми камерами серии RX100, от I до VII.

1 Могут препятствовать подключению к DSC-RX100M2 с помощью NFC.