Чехол Sony LCJ-RXK для RX100 серии, бежевый
Код товара : УТ-00041850
Артикул : LCJRXKC.SYH
7 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
- Стильный и компактный защитный чехол с отделкой из искусственной кожи для камер серии RX100
- Заряжайте камеру, поворачивайте экран и подключайте микрофон, не снимая чехла
- Передавайте данные по Wi-Fi®/NFC™, не снимая чехла1
- Чехол для объектива, чехол для корпуса и наплечный ремень в комплекте
Чехол LCJ-RXK со стильной отделкой из искусственной кожи создан специально для камер серии RX100. Он отлично защищает от пыли и царапин. Заряжать камеру, передавать данные и подключать ее к микрофону или штативу можно и не снимая чехла.
Совместим со всеми камерами серии RX100, от I до VII.
1 Могут препятствовать подключению к DSC-RX100M2 с помощью NFC.