Чехол Sony LCJ-RXJ для RX10M3 / RX10M4
Код товара : УТ-00010739
Артикул : LCJRXJB.SYH
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Оригинальный чехол для фотоаппаратов Cyber-Shot DSC-RX10 III и DSC-RX10 IV. Стильно выглядит и идеально подходит по форме, не болтается и обеспечивает отличную защиту без большой прибавки в весе. Имеет боковое окошко на кнопке, позволяющее подключить USB кабель для зарядки или передачи снимков, не снимая чехол. Задняя часть откидывается вверх, открывая дисплей, в то время как основной чехол продолжает защищать камеру. Перед началом съемки чехол откидывается в сторону и повисает на плечевом ремне. Имеется внутренний кармашек для карточки памяти. Ремень в комплект не входит.
Материал: полиуретан.
Для предыдущих моделей, DSC-RX10 и DSC-RX10 II, необходим LCJ-RXE.