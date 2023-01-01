Оригинальный чехол для фотоаппаратов Cyber-Shot DSC-RX10 III и DSC-RX10 IV. Стильно выглядит и идеально подходит по форме, не болтается и обеспечивает отличную защиту без большой прибавки в весе. Имеет боковое окошко на кнопке, позволяющее подключить USB кабель для зарядки или передачи снимков, не снимая чехол. Задняя часть откидывается вверх, открывая дисплей, в то время как основной чехол продолжает защищать камеру. Перед началом съемки чехол откидывается в сторону и повисает на плечевом ремне. Имеется внутренний кармашек для карточки памяти. Ремень в комплект не входит.