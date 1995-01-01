Описание

Чехол из натуральной кожи премиального качества для фотоаппаратов Sony Cyber-shot серии RX1: подходит для оригинального DSC-RX1, DSC-RX1R и DSC-RX1R II. Обеспечивает защиту камеры от случайных ударов во время ношения, улучшает захват: в отличие от различных заменителей, натуральная кожа эффективно впитывает и отводит пот при съемке в жаркие дни, поэтому камера не скользит в руках. Может использоваться совместно с блендой объектива LHP-1, упором для большого пальца TGA-1 и плечевым ремнем.

Чехол выполнен в ретро-стиле: нижняя часть крепится в штативное гнездо камеры, а верхняя пристегивается к ней на 2 металлические кнопки: во время съемки вы можете или откинуть ее вниз, или полностью отстегнуть. Чехол оставляет открытым доступ ко всем органам управления, батарейному отсеку, и интерфейсным портам камеры (зарядный порт, вход для внешнего микрофона).