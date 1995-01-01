Описание

Оригинальный чехол Sony LCJ-HWA защищает фотоаппарат от случайных ударов, появления царапин и потертостей на корпусе или дисплее камеры. Также улучшает захват: натуральная кожа эффективно отводит пот, поэтому камера не скользит в пальцах. Выполнен в ретро-формате из 2 половинок, верхней и нижней, которые соединяются друг с другом с помощью 2 металлических кнопок. Для того, чтобы начать съемку, вы можете откинуть верхнюю часть вперед или назад, либо полностью отцепить ее и убрать в карман или сумку. Доступ ко всем органам управления и к USB разъему остается свободным, можно откидывать дисплей, а также устанавливать камеру на штатив, не снимая чехол. Подходит для камер Cyber-shot HX90V, HX90, HX80 и WX500. В комплекте также идет кожаный ремень на шею.

Оригинальная форма нижней части чехла позволяет вертикально поставить камеру на стол, полку или другую ровную поверхность.

На чехле и на ремне выполнено тиснение с фирменным логотипом Sony.