Адаптер Sony LA-EA5, с Sony A на E-mount (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00096703 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-24/2 Код товара: УТ-00096703 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-24/2 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег:

Серийный номер: 3342192

Комплектация: Комплектный чехол, передняя и задняя крышки, коробка, инструкция

Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации

Пробег:

Серийный номер: 3342192

Комплектация: Комплектный чехол, передняя и задняя крышки, коробка, инструкция

Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней. Видео Наш обзор

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