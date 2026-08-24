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Адаптер Sony LA-EA5, с Sony A на E-mount (состояние 5-) (б/у)

  • LA-EA5, с Sony A на E-mount (состояние 5-)
  • LA-EA5, с Sony A на E-mount (состояние 5-)
  • LA-EA5, с Sony A на E-mount (состояние 5-)
  • LA-EA5, с Sony A на E-mount (состояние 5-)
  • LA-EA5, с Sony A на E-mount (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096703
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-24/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации
Пробег:
Серийный номер:3342192
Комплектация:Комплектный чехол, передняя и задняя крышки, коробка, инструкция
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.