Адаптер Sony LA-EA5, с Sony A на E-mount (состояние 5-) (б/у)
Код товара:УТ-00096703
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-24/2
Код товара:УТ-00096703
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-24/2
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации
Пробег:
Серийный номер:3342192
Комплектация:Комплектный чехол, передняя и задняя крышки, коробка, инструкция
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации
Пробег:
Серийный номер:3342192
Комплектация:Комплектный чехол, передняя и задняя крышки, коробка, инструкция
Гарантия в авторизованном сервисном центре Фото-один: 90 дней.
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