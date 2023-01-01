Описание

Адаптер SONY LA-EA5 позволяет воспользоваться всеми преимуществами высокопроизводительной автофокусировки новых камер с байонетом E. Важным отличием адаптера от более дешевой модели LA-EA3 является встроенный механический привод автофокуса («отвертка») и механический привод диафрагмы, что позволяет эффективно использовать даже достаточно старые объективы A, не имеющие собственных моторов. При этом, в отличие от адаптера LA-EA4, здесь не используется полупрозрачное зеркало, вместо него используются фазовые точки АФ на матрице камеры – у современных камер Sony их гораздо больше.

При использовании таких камер как Sony A7R IV и A6600 поддерживается серийная съемка с частотой до 11 кадров в секунду, со следящим автофокусом и автоэкспозицией. Также поддерживаются современные алгоритмы автофокусировки, такие как отслеживание в реальном времени (Real-time tracking), фокусировка по глазам в реальном времени (Real-time Eye AF) и фокусировка в реальном времени по глазам животных (Real-Time Animal Eye AF)*

* Скорость серийной съемки и доступность функций зависит от модели камеры.

Компактный корпус адаптера по диаметру совпадает с байонетом E, что позволяет использовать его совместно с батарейными ручками, клетками и другими подобными аксессуарами.

Внимание: «отвертка» для работы автоматической фокусировки с объективами без встроенного мотора работает только с камерами A7R IV и A6600 (по состоянию на конец 2020 г.). С такими камерами как A7 III, A7C, A7S III, A9, A9 II она не функционирует.

Полная информация о совместимости доступна на сайте производителя:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?mdl=LA-EA5&area=gwt&lang=ru_RU