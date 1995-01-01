Переходник SONY LA-EA4 использует для фокусировки те же технологии, что и SLT камеры Sony Alpha: неподвижное полупрозрачное зеркало постоянно направляет часть светового потока на датчик определения фаз, что обеспечивает скоростную фокусировку в любом режиме использования камеры .Все объективы, разработанные для зеркальных камер Sony / Minolta, благодаря LA-EA4 будут работать именно так, как задумывали их создатели - быстро и точно. Усовершенствованная модель по сравнению с LA-EA2: новый микропроцессор, легче на 40 г, может использоваться с полнокадровыми камерами типа Sony A7.