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Адаптер Sony LA-EA4, Sony / Minolta A на E (35mm, фазовый АФ)

  • LA-EA4, Sony / Minolta A на E (35mm, фазовый АФ)
  • LA-EA4, Sony / Minolta A на E (35mm, фазовый АФ)
  • LA-EA4, Sony / Minolta A на E (35mm, фазовый АФ)
Код товара:УТ-00086535
Артикул:@ LAEA4.AE

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходник SONY LA-EA4 использует для фокусировки те же технологии, что и SLT камеры Sony Alpha: неподвижное полупрозрачное зеркало постоянно направляет часть светового потока на датчик определения фаз, что обеспечивает скоростную фокусировку в любом режиме использования камеры .Все объективы, разработанные для зеркальных камер Sony / Minolta, благодаря LA-EA4 будут работать именно так, как задумывали их создатели - быстро и точно. Усовершенствованная модель по сравнению с LA-EA2: новый микропроцессор, легче на 40 г, может использоваться с полнокадровыми камерами типа Sony A7.