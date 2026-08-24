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Вспышка Sony HVL-F58AM (состояние 5-) (б/у)

  • HVL-F58AM (состояние 5-)
  • HVL-F58AM (состояние 5-)
  • HVL-F58AM (состояние 5-)
  • HVL-F58AM (состояние 5-)
  • HVL-F58AM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00096701
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-24/3
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации
Пробег:
S/n:218683
Комплектация:Вспышка, комплектный чехол
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.