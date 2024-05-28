Вспышка Sony HVL-F43AM s/n 1312218 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075981 Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-28

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Задать вопрос Причина уценки: лёгкие потёртости корпуса. 4 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140981 Sony HVL-F43AM s/n 1312218 (состояние 5) Максимальное число вспышки 43 (покрытие вспышки 105 мм станд. распределение света от вспышки, ISO 100・м)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ/РУЧНОЙ режим (24–105 мм). Также покрывает угол обзора при фокусном расстоянии 15 мм с использованием широкой панели.

Режим вспышки TTL/РУЧНОЙ/МУЛЬТИ

Продолжительность вспышки (прибл.) В течение 4,5 мс (1/1, ручной режим)

Цветовая температура (прибл.) 5500K

Частота (прибл.) 0,1–2,9 секунды (щелочной аккумулятор) 0,1–2,2 секунды (никель-металлгидридный аккумулятор)

Угол отражения до 150 град. (0/30/45/60/75/90/120/150 град.). Вниз 8 град., влево и вправо 90 град. (0/30/45/60/90 град.)

Тестирующая вспышка Да

Управление яркостью с помощью предварительной вспышки (P-TTL/ADI)

Компенсация вспышки Да

Регулировка уровня мощности 22 уровня (от 1/1 до 1/128) с шагом 1/3

Высокоскоростная синхронизация (HSS)

Моделирующая вспышка

Встроенная широкая панель (15 мм)

Встроенный отражатель Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, лёгкие потёртости корпуса.

Комплектация: чехол; переходник Sony HC-513, переходник Sony HC-511, переходник Sony FA-HS1AM, подставка

Гарантия 90 дней.

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