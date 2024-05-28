Вспышка Sony HVL-F43AM s/n 1312218 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075981
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-28
Причина уценки:
лёгкие потёртости корпуса.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140981
Sony HVL-F43AM s/n 1312218 (состояние 5)
Максимальное число вспышки 43 (покрытие вспышки 105 мм станд. распределение света от вспышки, ISO 100・м)
АВТОМАТИЧЕСКИЙ/РУЧНОЙ режим (24–105 мм). Также покрывает угол обзора при фокусном расстоянии 15 мм с
использованием широкой панели.
Режим вспышки TTL/РУЧНОЙ/МУЛЬТИ
Продолжительность вспышки (прибл.) В течение 4,5 мс (1/1, ручной режим)
Цветовая температура (прибл.) 5500K
Частота (прибл.) 0,1–2,9 секунды (щелочной аккумулятор) 0,1–2,2 секунды (никель-металлгидридный аккумулятор)
Угол отражения до 150 град. (0/30/45/60/75/90/120/150 град.). Вниз 8 град., влево и вправо 90 град. (0/30/45/60/90 град.)
Тестирующая вспышка Да
Управление яркостью с помощью предварительной вспышки (P-TTL/ADI)
Компенсация вспышки Да
Регулировка уровня мощности 22 уровня (от 1/1 до 1/128) с шагом 1/3
Высокоскоростная синхронизация (HSS)
Моделирующая вспышка
Встроенная широкая панель (15 мм)
Встроенный отражатель
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, лёгкие потёртости корпуса.
Комплектация: чехол; переходник Sony HC-513, переходник Sony HC-511, переходник Sony FA-HS1AM, подставка
Гарантия 90 дней.